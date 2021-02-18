Более 28 млн годов домашней птицы уничтожили в Южной Корее из-за птичьего гриппа

В Южной Корее из-за птичьего гриппа уничтожили около 28 миллионов голов домашней птицы. Из-за дефицита резко возросли цены на мясо птицы и куриные яйца.

На территории Республики Корея обнаружено более 97 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства страны.

С конца ноября прошлого года в Южной Корее пришлось уничтожить в профилактических целях более 28 миллионов голов домашней птицы.

Уничтожение такого количества животных отразилось на стоимости мяса птиц и куриных яиц. Власти страны предприняли меры для стабилизации цен. До 30 июня они отменили импортные тарифы на куриные яйца и семь видов продуктов птицеводства.

Птичий грипп может стать причиной повышения цен на мясо птицы и куриные яйца и в России. В «Руспродсоюзе» рассказали «360», что сможет предотвратить дефицит продуктов.