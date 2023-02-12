Мир 12 февраля 2023, 18:50 Более 270 тысяч человек призвали Шольца остановить поставку оружия Киеву Мировое сообщество призвало канцлера ФРГ Шольца прекратить поставки оружия Украине РИА «Новости»

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Политик партии «Левые» Сара Вагенкнехт и журналист Алиса Шварцер организовали петицию «Манифест за мир», призывающий канцлера Германии Олафа Шольца прекратить поставку оружия Украине и начать мирные переговоры. На сайте change.org петицию уже подписали более 270 тысяч человек.

«Мы призываем федерального канцлера остановить эскалацию поставок оружия. Сейчас! Он должен был стать во главе сильного альянса за перемирие и мирные переговоры как на немецком, так и на европейском уровне», — говорится в тексте документа.

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Немецкие активистки подчеркнули, что граждане Германии не могут напрямую воздействовать на США и Россию или на европейских соседей. Тем не менее инициаторы петиции заявили, что берут на себя ответственность напомнить Шольцу о его клятве «Отвратить вред от немецкого народа».

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Тем временем Вооруженные силы ФРГ сообщили о начале обучения украинских военных базовым элементам управления тяжелыми немецкими танками. В Бундесвере добавили, что обучение займет шесть-восемь недель.