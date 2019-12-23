Более 270 пар одновременно поженились в Индии
Бизнесмен Махеш Савани, уточнило издание Sandesh News, уже несколько лет помогает осиротевшим девушкам выйти замуж. Первую массовую свадьбу он провел в 2010 году и с тех пор выступает в роли посаженного отца.
Девять лет назад в церемонии участвовали всего 23 девушки, однако их число с каждым годом все увеличивается.
Свадебные расходы в Индии принято оплачивать семье невесты. Мероприятие требует больших затрат, поэтому у бедных или потерявших своих отцов девушек почти нет шансов выйти замуж. Всего празднование и проведение всех необходимых ритуалов занимает около четырех-пяти дней. Готовиться к празднованию начинают задолго до церемонии.
Благодаря Махешу Савани свою судьбу нашли уже свыше 3,1 тысячи невест. Всем девушкам магнат помог не только с церемонией, но и с приданым.