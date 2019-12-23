Более 270 пар одновременно поженились в Индии

Девушкам без отца в индийском штате Гуджарат устроили массовую свадьбу. Всего во время церемонии узами брака себя связала 271 пара. Средства на мероприятие выделил местный алмазный магнат.

Бизнесмен Махеш Савани, уточнило издание Sandesh News, уже несколько лет помогает осиротевшим девушкам выйти замуж. Первую массовую свадьбу он провел в 2010 году и с тех пор выступает в роли посаженного отца.

Девять лет назад в церемонии участвовали всего 23 девушки, однако их число с каждым годом все увеличивается.

Свадебные расходы в Индии принято оплачивать семье невесты. Мероприятие требует больших затрат, поэтому у бедных или потерявших своих отцов девушек почти нет шансов выйти замуж. Всего празднование и проведение всех необходимых ритуалов занимает около четырех-пяти дней. Готовиться к празднованию начинают задолго до церемонии.

Благодаря Махешу Савани свою судьбу нашли уже свыше 3,1 тысячи невест. Всем девушкам магнат помог не только с церемонией, но и с приданым.