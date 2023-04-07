Мир 07 апреля 2023, 13:45 Более 27 миллионов тонн сельхозпродукции вывезли с Украины по зерновой сделке МИД Турции: с Украины вывезли более 27 млн тонн сельхозпродукции в рамках зерновой сделки РИА «Новости»

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Более 27 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции уже вывезли с Украины в рамках зерновой сделки, заключенной в июле прошлого года. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Чавушоглу напомнил, что сделка не раз продлевалась, а последний раз — на 60 дней.

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«К настоящему моменту по зерновому коридору из трех портов Украины вывезено свыше 27 миллионов тонн сельхозпродукции», — процитировал его ТАСС.

По мнению главы турецкого МИД, соглашение вносит важный вклад в работу над преодолением продовольственного кризиса. Зерновую сделку нужно продолжать, заверил он. Чавушоглу добавил, что Россия ведет переговоры о снятии «имеющихся препятствий перед ее продовольствием» в контексте этой сделки. Например, ограничения остаются в сфере страхования судов, есть трудности с банковским обслуживанием соглашений по вывозу зерна. Турецкий министр назвал российские требования об отмене ограничений правомерными.