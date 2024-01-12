Мир 12 января 2024, 20:52 Более 2,5 тысячи тракторов выехали на улицы Нюрнберга в Германии в знак протеста Münchner Merkur: на акцию протеста в Нюрнберге приехали более 2500 тракторов Uwe Zucchi/dpa/Global Look Press

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Более 2500 фермеров на тракторах собрались в Нюрнберге на акцию протеста против отмены субсидий. Газета Münchner Merkur опубликовала фотографии с городской площади, которую заполонила сельхозтехника.

«Тысячи фермеров провели в пятницу в Нюрнберге демонстрацию против планируемой отмены субсидий на сельское хозяйство. По данным полиции, митинг на площади Фольксфестплац насчитывал около пяти тысяч участников», — сообщили журналисты.

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Перед началом демонстрации фермеры на тракторах проехали по улицам города, потом техника выстроилась в шеренги на городской площади.

Перед протестующими выступил премьер-министр Баварии и глава местной партии «Христианско-социальный союз» Маркус Зедер. Он заявил, что принятые меры должны быть отменены, правительство должно извиниться перед аграриями.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц отказался выступать на митинге в Котбусе в федеральной земле Бранденбург. Вместо него к протестующим вышел премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке, который поддерживал акцию фермеров.