Мир 27 августа 2023, 19:44 Более 25 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции — СМИ TGRT Haber: в Турции в ДТП с автобусом пострадали 26 человек unsplash.com

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Минимум 26 человек пострадали в результате ДТП с участием туристического автобуса. Водитель не справился с управлением, сообщил телеканал TGRT Haber.

По данным издания, автобус слетел с дороги в провинции Караман и перевернулся. Троих пострадавших доставили в ближайшее медучреждение. Из какой страны прибыли путешественники — не уточнялось. Также неизвестно, есть ли среди пострадавших россияне.

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Еще одна авария с автобусом произошла в Турции 21 августа. Жертвами ДТП стали 12 человек, еще 19 получили ранения.

Подобный случай произошел 25 августа в Триесте. На трассе А4 столкнулись автобус с украинскими туристами и грузовик. Среди пострадавших — 15 человек, в том числе дети. Из-за ДТП автомобильное движение в сторону Триеста перерыли на несколько часов.