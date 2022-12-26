Мир 26 декабря 2022, 01:26 Более 25 человек погибли из-за снежного шторма в США CNN: не менее 26 человек стали жертвами снежной бури в США Unsplash

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Обрушившийся на США снежный шторм привел к гибели не менее 26 человек. Сотни тысяч американцев сейчас остаются без электричества, сообщил телеканал CNN.

«Продолжительный зимний шторм, который принес сильный снег, ветер и мороз в США за прошедшую неделю, убил не менее 26 человек», — уточнили в сообщении.

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Больше всего из-за непогоды пострадал город Баффало в штате Нью-Йорк, где выпало более метра снега. В округе Эри из-за снегопада дороги оказались заблокированными, здесь погибли по меньшей мере семь человек.

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По данным телеканала, свыше 55 миллионов граждан США сталкиваются с различными угрозами для жизни из-за морозов. Рекордные снегопады, ураганный ветер и сильная гололедица спровоцировали множество аварий, в населенных пунктах оборвались линии электропередач.

Режим ЧС объявили в Техасе из-за нехватки электроэнергии. Также из-за шторма произошло рекордное сокращение добычи природного газа.