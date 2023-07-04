Мир 04 июля 2023, 10:57 Более 240 учебных заведений Франции пострадали в ходе беспорядков после гибели водителя Министр Ндиай: 243 учебных заведения Франции пострадали в ходе беспорядков РИА «Новости»

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Свыше 240 французских учебных заведений оказались повреждены в ходе беспорядков, которые произошли в стране после гибели водителя от рук полицейского. Такое заявление сделал министр образования Франции Пап Ндиай в эфире радиостанции RTL.

«243 учебных заведения получили повреждения, в том числе 60 зданиям причинен серьезный ущерб, в частности от поджогов», — сказал он.

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Министр добавил, что порядка 10 учебных заведений уничтожили частично или полностью. Беспорядки начались во Франции после того, как в конце июня 17-летнего водителя убили из-за того, что он не стал выполнять требования дорожного патруля. Выстрелившего в него полицейского взяли под стражу.

МВД страны сообщало, что во Франции в ночь на 2 июля задержали 719 человек, участвовавших в массовых беспорядках. Известно, что во время столкновений пострадали 45 жандармов и полицейских. Более пяти тысяч автомобилей подожгли в ходе акций. Также разрушения получили 250 табачных лавок, свыше 200 магазинов и 10 торговых центров. Об этом написал ТАСС.