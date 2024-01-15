Мир 15 января 2024, 12:51 Более 24 тысяч человек погибли в Газе после начала конфликта с Израилем Минздрав Палестины: жертвами обстрелов Израиля стали более 24,1 тысячи человек IMAGO / Naaman Omar apaimages / Global Look Press

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Число погибших в секторе Газа палестинцев в результате обстрелов со стороны Израиля превысило 24,1 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Палестины.

«С 7 октября 2023 года число погибших в результате агрессии Израиля превысило 24,1 тысячи человек», — заявили в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что ранения различной степени тяжести получили более 60 тысяч человек.

«За прошлые сутки военные Израиля совершили 12 массовых убийств семей в Газе. В результате этого погибли 132 человека и еще 252 получили ранения», — добавили в палестинском Минздраве.

Кроме того, спасатели в Газе до сих пор не могут подобраться к некоторым пострадавшим на дорогах и под завалами.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил о начале переговоров США и Израиля по снижению интенсивности боевых действий на территории палестинского анклава, писал RT.