Более 23 млн фунтов выделил Лондон на борьбу с дезинформацией

В отчете Фонда говорится, что Лондон сотрудничает с рядом своих партнеров и стремится повысить качество работы независимых и государственных СМИ.

Таким образом эта работа, по словам авторов документа, способствует социальной сплоченности, поддерживает универсальные ценности и предоставляет достоверную информацию людям, которые живут в восточноевропейских странах.

Отмечается, что Британию признают во всем мире «лидером в области объективности и независимости СМИ». В связи с этим Фонд не забыл упомянуть и о «российской пропаганде», на которую якобы направляются огромные средства в дополнение к «незаконным действиям на Украине и в Грузии».

«В деле производства пропаганды на русском языке оно изначально обладает преимуществом, занимая доминирующее положение среди остальных распространителей русскоязычных медиасообщений на территории и за пределами России», — значится в документе.