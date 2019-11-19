  • Более 23 млн фунтов выделил Лондон на борьбу с дезинформацией

    19 ноября 2019, 10:46

    Артур Блянихов

    Соединенное Королевство выделило свыше 23 миллионов фунтов на борьбу с дезинформацией и развитию СМИ в Центральной Азии и Восточной Европе. Это следует из отчетов британского правительственного Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности, передает RT.

    В отчете Фонда говорится, что Лондон сотрудничает с рядом своих партнеров и стремится повысить качество работы независимых и государственных СМИ.

    Таким образом эта работа, по словам авторов документа, способствует социальной сплоченности, поддерживает универсальные ценности и предоставляет достоверную информацию людям, которые живут в восточноевропейских странах.

    Отмечается, что Британию признают во всем мире «лидером в области объективности и независимости СМИ». В связи с этим Фонд не забыл упомянуть и о «российской пропаганде», на которую якобы направляются огромные средства в дополнение к «незаконным действиям на Украине и в Грузии».

    «В деле производства пропаганды на русском языке оно изначально обладает преимуществом, занимая доминирующее положение среди остальных распространителей русскоязычных медиасообщений на территории и за пределами России», — значится в документе.