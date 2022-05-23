Более 2000 новых случаев ковида выявили в КНДР за сутки

В КНДР за последние сутки более 2000 человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом написал ОТР со ссылкой на местные СМИ.

Всего в стране коронавирусом заболели около трех миллионов человек.

Лидер страны Ким Чен Ын не считает нужным надевать защитную маску. Накануне он посетил похороны маршала Хен Чхоль Хэ, который был его наставником с 2011 года. По местному телеканалу показали, как Ким несет гроб, а затем голыми руками засыпал могилу.