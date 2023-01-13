Мир 13 января 2023, 01:29 Более 200 украинских военных пройдут обучение в Испании — СМИ РИА «Новости»: 225 солдат ВСУ прибудут на авиабазу Торрехон в Испании на обучение РИА «Новости»

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В четверг 13 января в Испанию прибудут более 200 военнослужащих ВСУ для прохождения обучения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на испанское правительство.

«Министр обороны Маргарита Роблес на авиабазе Торрехон примет 225 украинских солдат и комбатантов, которые пройдут подготовку в Испании в течение следующих нескольких недель», — говорится в заявлении испанских властей.

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На обучение приедут в основном мобилизованные украинские солдаты без опыта военной службы. Из всего числа прибывших 200 человек пройдут модуль базовой подготовки на базе пехотной академии в Толедо. Остальные поедут на военную базу Эль-Коперо для прохождения базового курса в зенитно-артиллерийском полку. Там их обучат обращаться с зенитными системами Hawk, которые Испания передала Украине.

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Украинский конфликт стал главной причиной энергетического кризиса в Испании, заявил король страны Филипп VI в рождественском обращении к нации. Испанцам не стоит поддаваться пессимизму, отметил монарх, королевство в силах преодолеть все проблемы.