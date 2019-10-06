Власти Эдинбурга и полиция Шотландии данных о численности шествия не предоставили, уточняется в материале.

Люди с шотландскими, ирландскими и флагами Англии прошли по центру города. Участники акции скандировали: «Чего мы хотим? Независимости!». Кроме того, на главном баннере митингующих было написано: «Независимость сейчас».

Это шествие стало финальным после аналогичных акций, прошедших в Абердине, Глазго и Перте, сообщает The Guardian. В числе участников шествия были замечены люди в маскарадных костюмах, с волынками и в килтах.

По данным «Би-би-си» в аналогичном мероприятии, прошедшем в 2018 году, приняли участие 100 тысяч человек.

В опросах жители Шотландии выступают за проведение нового референдума о независимости. Об этом говорила весной текущего года глава правительства Шотландии Никола Стерджен. Для этого, уточняла политик, нелбходимо принять закон, который урегулирует проведение плебисцита.

Последний раз в Шотландии пытались провести референдум в 2014 году. Тогда против отделения от Великобритании высказались 55% жителей страны.