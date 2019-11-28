Более 200 студентов фейкового университета задержали в США

Американские власти задержали за последние месяцы 90 иностранных студентов поддельного университета в Детройте. С начала 2019 года их общее число составило 250 человек.

Как сообщило издание Detroit Free Press со ссылкой на отдел расследований Нацбеза Детройта, почти все задержанные липовые студенты, которым выдали рабочие визы, оказались выходцами из Индии. 80% из них уже депортировали на родину, некоторые пытались оспорить решение американских властей.

Мошенники «наварили» миллиард на нелегальных мигрантах Подробнее

Этот университет создали по инициативе федеральных агентов, чтобы выявлять иностранцев, которые хотят получить рабочие визы незаконно. Агенты сами предлагали приезжим по студенческим визам поступить в этот поддельный университет. Не понять, что это фейк, было невозможно — студенты не ходили на занятия, а лишь платили по 12 тысяч долларов в год.

Адвокаты задержанных иностранцев настаивают на серьезном нарушении — университет аккредитовали, хотя он был поддельный. Но сотрудники местного отдела Нацбеза организовали эту ловушку хорошо. Дело в том, что на сайте ведомства указали, что вуз подлинный, а агентству по аккредитованию просто не сообщили о тайных планах.

Образовательное учреждение основали в 2016 году. В нем «учились» около 600 студентов по направлению «Информационные технологии и компьютерные исследования».