«Мотивы хакеров остаются неизвестными, неясно, что именно они выяснили или похитили путем внедрения в компьютерные сети», — говорится в материале.

Эксперты считают, что злоумышленники «интегрировали вредоносный код» в программное обеспечение американской компании SolarWinds. В результате 18 тысяч ее клиентов загрузили скомпрометированное обновление, что сделало их уязвимыми для атак.

Источники уверены, что хакеры предпринимали действия для получения незаконного доступа к компьютерным системам как минимум 200 разных структур. Но конкретные названия держатся в секрете. Известно, что среди них есть и государственные учреждения. Но вся эта информация может быть пересмотрена. Не исключено, что данные могут измениться в сторону увеличения.

В начале недели российских хакеров обвинили в атаке на Министерство внутренней безопасности США. В Кремле причастность к киберпреступлению отвергли. Однако накануне госсекретарь США Майк Помпео включил Россию в список врагов Америки.