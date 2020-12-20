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    20 декабря 2020, 09:31

    Более 200 структур по всему миру пострадало от масштабной кибератаки — СМИ

    Анастасия Калинина

    Более 200 структур по всему миру затронула масштабная хакерская атака. Ей подверглись и американские правительственные ведомства. Об этом со ссылкой на источники и экспертные оценки сообщило агентство Bloomberg.
    Более 200 структур по всему миру пострадало от масштабной кибератаки — СМИ

    «Мотивы хакеров остаются неизвестными, неясно, что именно они выяснили или похитили путем внедрения в компьютерные сети», — говорится в материале.

    Эксперты считают, что злоумышленники «интегрировали вредоносный код» в программное обеспечение американской компании SolarWinds. В результате 18 тысяч ее клиентов загрузили скомпрометированное обновление, что сделало их уязвимыми для атак.

    Источники уверены, что хакеры предпринимали действия для получения незаконного доступа к компьютерным системам как минимум 200 разных структур. Но конкретные названия держатся в секрете. Известно, что среди них есть и государственные учреждения. Но вся эта информация может быть пересмотрена. Не исключено, что данные могут измениться в сторону увеличения.

    В начале недели российских хакеров обвинили в атаке на Министерство внутренней безопасности США. В Кремле причастность к киберпреступлению отвергли. Однако накануне госсекретарь США Майк Помпео включил Россию в список врагов Америки.