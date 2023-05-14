Мир 14 мая 2023, 12:39 Более 200 сектантов из Кении заморили себя голодом, чтобы попасть в рай Число заморивших себя голодом адептов секты пастора Маккензи в Кении превысило 200 человек Unsplash

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Занимающиеся поиском выживших сторонников деструктивного культа международной церкви «Благая весть», созданной пастором Полом Маккензи в Кении, обнаружили еще 22 тела. Общее число жертв секты увеличилось до 201 человека. Об этом со ссылкой на комиссара полиции Роду Оньянчу сообщил телеканал Citizen TV.

Собеседница журналистов подчеркнула, что трупы нашли в лесу Шакахола на юго-западе страны.

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«Наша команда судебно-медицинских экспертов эксгумировала 22 тела, но мы пока не нашли ни одного выжившего», — заявила Оньянча.

Она подчеркнула, что последние недели поисковики раскапывали неглубокие могилы, разбросанные по лесу, а также искали выживших.

Без вести пропавшими еще числятся несколько сотен человек. Только за минувшую пятницу в ходе раскопок специалисты нашли в одной могиле 29 тел, в том числе 12 детей.

Лидер секты пастор Пол Маккензи убедил своих сторонников, что они смогут попасть в рай, если заморят голодом себя и своих детей. Первые сообщения о смертях адептов появились в начале апреля, когда полицейские обнаружили на территории общины четыре обезвоженных трупа, а также массовое захоронение, где находились 11 истощенных мужчин и женщин.

В рамках заведенного уголовного дела о массовом убийстве криминалисты задержали 26 человек, включая лидера смертельного культа. В минувшую среду, 10 мая, суд отказался выпустить пастора из-под стражи под залог.