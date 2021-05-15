facebook_pixel
    15 мая 2021, 10:34

    Более 200 ракет выпустили из сектора Газа ночью — армия Израиля

    Андрей Иванов

    Прошедшей ночью со стороны сектора Газа по Израилю выпустили более 200 ракет. Половину из них перехватил «Железный купол». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

    Более 200 ракет выпустили из сектора Газа ночью — армия Израиля

    «Около 30 запущенных ракет упали в секторе Газа. Система ПРО перехватила более 100 ракет», — приводит агентство текст сообщения военных.

    С момента обострения конфликта ХАМАС выпустил по Израилю около двух тысяч ракет. Официальный представитель премьер-министра Израиля Офир Гендельман сообщил, что за ночь авиация уничтожила установку, с помощью которой из сектора Газа вели обстрел израильской территории.

    Конфликт между Израилем и Палестиной обострился вечером 10 мая — после принудительного выселения палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джаррах по решению суда. Столкновения на улицах переросли в военное противостояние. Накануне глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль заявил, что для перемирия ХАМАС требует вывести израильских силовиков из мечети Аль-Акса и прекратить выселение палестинцев.