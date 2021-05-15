Прошедшей ночью со стороны сектора Газа по Израилю выпустили более 200 ракет. Половину из них перехватил «Железный купол». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«Около 30 запущенных ракет упали в секторе Газа. Система ПРО перехватила более 100 ракет», — приводит агентство текст сообщения военных.

С момента обострения конфликта ХАМАС выпустил по Израилю около двух тысяч ракет. Официальный представитель премьер-министра Израиля Офир Гендельман сообщил, что за ночь авиация уничтожила установку, с помощью которой из сектора Газа вели обстрел израильской территории.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился вечером 10 мая — после принудительного выселения палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джаррах по решению суда. Столкновения на улицах переросли в военное противостояние. Накануне глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль заявил, что для перемирия ХАМАС требует вывести израильских силовиков из мечети Аль-Акса и прекратить выселение палестинцев.