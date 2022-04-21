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    21 апреля 2022, 03:28

    Более 200 преступлений против русскоязычного населения расследуют в Берлине — СМИ

    Tagesspiegel: в Берлине расследуют более 200 преступлений против русскоязычного населения

    Полина Созыкина

    Департамент госбезопасности Германии расследует 206 преступлений против русскоязычного населения, об этом сообщило издание Tagesspiegel.

    Более 200 преступлений против русскоязычного населения расследуют в Берлине — СМИ

    В большинстве дел речь идет об оскорблениях, угрозах, порче имущества в период с 24 февраля. Также есть случаи насильственных действий, пишет издание со ссылкой на источник в полиции.

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