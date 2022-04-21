Департамент госбезопасности Германии расследует 206 преступлений против русскоязычного населения, об этом сообщило издание Tagesspiegel.

В большинстве дел речь идет об оскорблениях, угрозах, порче имущества в период с 24 февраля. Также есть случаи насильственных действий, пишет издание со ссылкой на источник в полиции.

Правоохранители Германии начали пять расследований по факту публичной демонстрации литеры Z. В ФРГ он считается символом поддержки спецоперации России на Украине.

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