Мир 31 декабря 2023, 05:49 Более 200 представителям ВФУ вынесли приговоры — Лавров Глава МИД РФ Лавров: более 200 представителям ВФУ вынесли приговоры РИА «Новости»

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Российские суды приговорили к длительным срокам лишения свободы более 200 представителей вооруженных украинских формирований (ВФУ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с РИА «Новости».

«На основании доказательств, собранных СКР, суды Российской Федерации уже приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния более 200 представителей украинских вооруженных формирований», — заявил он.

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По словам дипломата, СК РФ расследует целый ряд статей УК. Возбудили более четырех тысяч уголовных дел против 900 человек. В числе фигурантов есть участники радикальных националистических группировок, представители силовых структур Украины, наемники, а также сотрудники военного и политического украинского руководства.

«Те из них, кому обвинения предъявлены заочно, объявлены в международный розыск», — сказал глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что Запад не сумел добиться отмены России в ЮНЕСКО. Министр отметил, что по линии этой организации российская сторона проводит серьезные проекты, которыми интересуются по всему миру.