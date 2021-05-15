Более 200 человек пострадали во время торнадо в Ухане

В Ухане в результате торнадо погибли шесть человек, еще 218 пострадали, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям города.

В 20:39 по пекинскому времени (15:39 по московскому времени) торнадо обрушился на Цайдянь — это пригородный район Уханя, и в районе Цзуньшань в зоне экономического развития Уханя. Скорость ветра достигала 23 метров в секунду, уточнило РИА «Новости».

До этого поступала информация о шести пропавших без вести и 41 пострадавшем.

Торнадо обрушился на Ухань, находящийся в китайской провинции Хубэй. Очевидцы стали делиться видео с торнадо в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, что торнадо проходит прямо в городе — рядом с оживленной трассой. При этом в воздухе кружится большое количество обломков. Также стихия обрушилась на провинцию Цзянсу. Там погиб один местный житель, а 21 человек получил травмы.