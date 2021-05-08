Более 200 человек пострадали во время беспорядков в Иерусалиме. Видео

В результате столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме пострадали 205 человек. Обновленные данные опубликовала организация «Красный полумесяц».

«Ранения получили 205 палестинцев», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Еще несколько часов сообщалось о 178 пострадавших палестинцев. Израильская полиция сообщала о шести раненых полицейских. В результате «Красный полумесяц» в Иерусалиме создал полевой госпиталь в районе столкновений.

Столкновения произошли сегодня ночью около мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Толпа забросала фейерверками, камнями и бутылками с зажигательной смесью стражей правопорядка. В ответ сотрудники кинули светошумовые гранаты, также была стрельба резиновыми пулями.

Ранее в полиции сообщили, что не позволят воспользоваться свободой вероисповедания для беспорядков, насилия и попыток причинить вред окружающим. В соцсетях появились десятки видео с места происшествия. На них видно, что территория забросана бутылками мусором и обувью. Жители скандируют лозунги, а напуганные дети плачут.