Более 200 человек оштрафованы во Франции. Они сожгли полицейскую машину и танцевали 2 суток

Французские полицейские оштрафовали не менее 200 человек, принявших участие в рей-вечеринке, на которую собралось более 2,5 тысяч человек. Несмотря на установленный с 20:00 до 06:00 комендантский час, она состоялась на территории заброшенного вокзала в коммуне Лиерон департамента Иль-и-Вилен.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Полицйские попытались не допустить ее проведения, но заметно превосходящие их числом тусовщики оказали сопротивление. Были ранены трое жандармов и сожжена полицейская машина.

Как сообщил телеканал BFM, вечеринка продолжается уже более суток. Некоторые посетители хотят задержаться на ней до понедельника. На место прибыли спасатели с масками и санитайзерами, так как меры безопасности рейверы не соблюдают.

Сейчас территория заброшенного вокзала оцеплена. Полицейские проверяют все выезжающие автомобили.