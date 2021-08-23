Более 200 бывших заключенных Гуантанамо снова занялись терроризмом

Выпущенные из американской тюрьмы Гуантанамо осужденные за терроризм вернулись к террористической деятельности. Ею вновь занялись более 200 бывших заключенных.

Жертвами террористов стали в том числе американцы, рассказала газета The Daily Mail со ссылкой на доклад разведки США.

По имеющимся данным, терроризмом снова занялись 229 бывших заключенных. На декабрь 2020 года 151 из них были на свободе.

В отчете указано, что причастность к террористическим атакам с момента освобождения подтвердили 125 человек. В повторном участии подозревают еще 104.

Экс-президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы Гуантанамо продолжила работу. Однако новый американский лидер Джо Байден решил избавиться от тюрьмы.