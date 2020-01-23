Более 200 боевиков атаковали сирийскую армию в Идлибе

Боевики открыли огонь по сирийским позициям в идлибской зоне деэскалации, а затем атаковали территории. Нападавшие захватили два населенных пункта, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

«Атаке предшествовала массированная огневая подготовка с применением „баллонометов“, реактивных систем залпового огня, БПЛА кустарного производства», — приводит сообщение центра RT.

Из-за обстрела сирийским войскам пришлось оставить свои позиции и отойти южнее. После этого 22 января боевики атаковали направление Абу-Джрейф — Самка. В операции участвовали 20 пикапов, танк и два «джихадмобиля».

Одновременно с этим порядка 250 боевиков начали атаку на направлении Маар-Шмарин — Крати. Два отряда людей наступали при поддержке 34 пикапов с пулеметами крупного калибра, двух танков и машины пехоты. В итоге боевиками были захвачены два города в Идлибе.

По данным Центра примирения враждующих сторон в Сирии, сирийской армии удалось уничтожить около 50 боевиков и ранить 90 человек. Число потерь достигло 40 человек, а раненых — 80.

Ранее США обвинили Россию и Сирию в нарушении перемирия в Идлибе. Режим прекращения огня ввели в регионе 12 января 2020 года. К соглашению пришли Россия и Турция.