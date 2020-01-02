Более 200 авто сожгли в Страсбурге в новогоднюю ночь

«Такого не случалось уже много лет», — рассказал заместитель мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робер Эрман.

По его словам, автомобили поджигали прямо на парковках у домов. Уличными беспорядками были затронуты все без исключения районы города. Пользователи соцсетей опубликовали множество фото и видео горящих автомобилей. Городские власти отметили, что было сожжено как минимум вдвое больше авто, чем в прошлом году при аналогичных обстоятельствах.

Точное число сожженных машин пока не назвали. По последним сведениям, уничтожено 220 автомобилей, но цифра может увеличиться.

Беспорядки в новогоднюю ночь в Страсбурге продолжались до самого утра. Полиция задержала несколько десятков человек. Сейчас власти говорят о более чем 40 задержанных. От взрыва горящего автомобиля пострадал как минимум один человек. Беспорядки затронули также города Мюлуз, Мютциг, Оберне, Барре и Селестате.