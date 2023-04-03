Мир 03 апреля 2023, 05:46 Более 20 вагонов товарного поезда сошли с рельсов в США CNN: минимум 25 вагонов товарного поезда сошли с рельсов в США Pxhere

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Минимум 25 вагонов товарного состава сошли с рельсов в штате Монтана в США. Авария произошла на берегу реки Кларк-Форк, сообщил CNN со ссылкой на данные полиции.

Некоторые из опрокинувшихся вагонов оказались в реке. Что стало причиной происшествия еще не установлено. Сообщений о возможных пострадавших не поступало.

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Офис шерифа также не предоставил информацию о том, что перевозил поезд. Однако диспетчер Билл Браун сообщил, что, по-видимому, в вагонах не было никаких опасных материалов.

На месте работают сотрудники пожарной службы округа Сандерс.

Это уже не первый подобный случай в США в этом году. В конце марта в штате Миннесота сошел с рельсов грузовой поезд, который перевозил этанол. Все произошло в городе Реймонд. Помимо этанола поезд также перевозил другие грузы. Информации о погибших и пострадавших в результате аварии не поступало.

Также в марте в США с рельсов сошел поезд из 70 вагонов, который перевозил опасные материалы. Утечка нефтепродуктов произошла в Северной Дакоте. В общей сложности, с рельсов сошел 31 вагон. В результате ЧП пострадавших нет.

В начале февраля 50 вагонов грузового поезда компании Norfolk Southern сошли с рельсов в штате Огайо. В них везли опасные химические вещества. Многие СМИ тогда сравнили эту ситуацию с ядерным ударом.