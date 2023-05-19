Мир 19 мая 2023, 14:25 Более 20 тысяч железнодорожников выйдут на забастовку в Великобритании

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Более 20 тысяч железнодорожных работников выйдут на забастовку в Великобритании, которая планируется 2 июня. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT.

Своими протестами работники выразят несогласие с уровнем заработных плат в стране и условиями труда. На улицы города планируют выйти сотрудники 14 железнодорожных компаний.

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Отмечается, что забастовки в Великобритании начались с конца прошлого года, когда в стране зафиксировали резкий рост инфляции.