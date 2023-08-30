30 августа 2023, 12:16
Более 20 тысяч украинских бойцов прошли военную подготовку в Великобритании
Генштаб ВСУ сообщил о прохождении подготовки более 20 тысяч военных в Британии
Свыше 20 тысяч украинских военнослужащих прошли военную подготовку на британских полигонах. Об этом заявила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соцсетях.
«На полигонах Великобритании прошли подготовку уже более 20 тысяч украинских военных», — заявили в Генштабе ВСУ.
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Представители ведомства добавили, что военнослужащим перед началом обучения дали форму, обувь, амуницию, бронежилеты.
Ранее Министерство обороны Великобритании проинформировало о том, что около тысячи представителей Вооруженных сил Украины закончили курс подготовки к операциям по высадке морского десанта в Соединенном Королевстве. Об этом написал ТАСС.
Британцы активно помогают Украине. Недавно стало известно, что инструкторы из Великобритании и Дании готовили к боям украинских военных на базе «Азова»*.
*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.
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