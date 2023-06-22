Мир 22 июня 2023, 00:45 Более 20 тысяч уклонистов сбежали от мобилизации в Черниговской области Полиция в Черниговской области приняла более 20 тысяч заявлений о розыске уклонистов РИА «Новости»

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Военкоматы Черниговоской области подали в полицию более 20 тысяч заявлений о розыске уклонистов от мобилизации. Об этом сообщил глава Черниговского областного ТЦК (территориальный центр комплектования) Олег Гончарук, написало украинское издание «Общественное».

«На сегодняшний день большое количество уклонистов. Показатель составляет более 20 тысяч — столько подано заявлений. Именно полицией проводится их выявление, выяснение места жительства и доставки в территориальные центры», — заявил на брифинге Гончарук.

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По его словам, даже если уклониста задержат на территории другой области, его все равной доставят в соответствующий территориальный центр. Так называют на Украине военкоматы.

Издание отметило, что количество уклонистов в Черниговской области почти совпадает с количеством мобилизованных.

Ранее украинские военные поведали, что сотрудники военкоматов разбогатели на взятках, получая их от нежелающих идти в ВСУ. Сейчас их сравнивают с олигархами и богами из-за огромного влияния в стране.