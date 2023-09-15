Мир 15 сентября 2023, 13:08 Более 20 тысяч японцев получили предписание об эвакуации из-за ливней Власти Нагасаки призвали жителей эвакуироваться из-за сильных ливней Unsplash

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Сильные ливни обрушились на японскую префектуру Нагасаки. Местные власти разослали жителям сообщения о срочной эвакуации из районов, где велики риски оползней из-за размытой почвы. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным журналистов, предупреждение получили 8804 домохозяйства и 22 551 житель. Власти отметили, что обстановке присвоили четвертый из пяти уровней опасности. Кроме угрозы оползней, районам грозят затопления вышедших из берегов рек.

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Пришедшие в префектуру ливни продолжатся до конца недели.

Это не первая эвакуация в Японии из-за сильных ливней. В начале июля после выпадения 196 миллиметров осадков за 12 часов из берегов вышла река Тайхэй в префектуре Акита.

Власти потребовали срочно покинуть свои дома 9,5 тысячи человек. Объем выпавших осадков назвали рекордным. Затопление произошло в городах Хаппо и Ога.