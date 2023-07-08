08 июля 2023, 23:18
Более 20 полицейских ранены на фестивале Эритреи в Гессене
Демонстранты на фестивале Эритреи в Гессене ранили более 20 правоохранителей
Более 20 полицейских ранили демонстранты на фестивале Эритреи в немецком городе Гиссен. Прибывшие нам место правоохранители арестовали 60 человек арестованы. Об этом сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По данным издания протестующие бросали камни и дымовые шашки. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. В итоге 200 человек были временно задержаны, 60 арестованы, а 22 полицейских ранены.Все началось с того, что протестующие пошли на штурм ограждения выставочного центра, где проходило мероприятие, организованное организованного Центральным советом эритрейцев в Германии.
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Когда здание окружили полицейские кордоны, то митингующие начали бросать камни и бутылки, подожгли дымовые шашки и устроили драку с силовиками.
Стражи порядка применили дубинки, слезоточивый газ и водометы против потерявшей контроль толпы.
Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что в связи с празднованием Дня Бастилии 13 и 14 июля будут приняты масштабные меры безопасности. В частности, это запрет на продажу фейерверков на фоне волны насилия из-за убийства подростка в Нантере.
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