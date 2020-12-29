Более 20 поездов задержали в Германии из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника

Два лебедя оказались рядом с высокоскоростной железной дорогой, соединяющей Кассель и Геттинген. Один из лебедей погиб. Вероятно, из-за контактной сети. Его спутник тяжело переносил потерю и не хотел покидать железную дорогу. Птицу несколько раз пытались выманить, но все было безуспешно.

В результате на помощь пришли местные спасатели. Они подняли птицу с помощью специального оборудования. После лебедя выпустили на реке Фульда.

Несколько дней назад военные на Камчатке спасли примерзшего к подлодке лебедя, передает РИА ФАН. Птица могла умереть от переохлаждения, если бы ее вовремя не обнаружили. Более того, ее едва не заклевала стая ворон. После спасательной операции лебедя доставили в местный приют. Пернатый сильно ослаб — он почти не мог стоять на лапах. Но специалисты смогли оказать ему всю необходимую помощь.