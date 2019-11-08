Более 20 пассажиров сняли с рейса из-за «мусульманской внешности» на Бали

Сару Аслан и ее мужа Мухаммеда, а также гостей, собравшихся на их свадьбу, сняли с рейса авиакомпании Jetstar в аэропорту Данпасар на Бали. Они считают, что причиной стала их «мусульманская внешность».

Возмущенные люди рассказали News.com.au, что все началось со словесной перепалки с бортпроводниками. Конфликт разрастался, в заключении людей сняли с рейса и вернули в аэропорт.

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«Мне показалось, что нас выгнали из-за нашего вида и того, что мы являемся мусульманами», — заявила одна из 22 гостей свадьбы.

Еще один мужчина утверждает, что скандал начался с простого вопроса о том, почему не работает экран в подголовнике кресла. Он пожаловался, что стюардессы оскорбили его, указав на особенности внешности и вероисповедание.

«Мы подверглись расовому насилию как со стороны членов экипажа авиакомпании, так и сотрудников аэропорта», — подтвердил один из пассажиров, снятых с рейса.

Авиакомпания сообщила, что одна из стюардесс также была мусульманкой, и конфликт начался из-за шумного поведения родственников молодоженов. Она оспаривает высказанные претензии. Мнения попутчиков разделились. Одни поддерживают возмущенных пассажиров, другие считают, что бортпроводники были правы, что их высадили. Представители турецко-австралийской семьи утверждают, что свадьба была безалкогольной и никто не пил.

Как бы там ни было, члены семей, в том числе, несколько совсем маленьких детей, и молодожены вынуждены были провести ночь в терминале аэропорта.

Через сутки компания Jetstar бесплатно отправила оба семейства рейсом в Мельбурн через Сидней.