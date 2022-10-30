Более 20 иностранцев погибли при давке в Сеуле | 360°

Мир 30 октября 2022, 11:11 Более 20 иностранцев погибли при давке в Сеуле Yonhap: число погибших при давке в Сеуле иностранцев достигло 22 человек

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Число иностранных граждан, погибших при массовой давке в Сеуле, выросло до 22 человек. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило агентство Yonhap.

«Власти сообщили нам, что число иностранных лиц, погибших в давке в районе Итхэвон, возросло до 22 человек», — говорится в сообщении издания.

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Давка на одной из улиц Сеула началась вечером 29 октября во время празднования Хэллоуина. По предварительной информации, люди увидели в одном из заведений популярного поп-исполнителя и ринулись к нему.

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Ранее сообщалось, что во время происшествия погибли 97 женщин и 54 мужчины, пострадали 82 человека. Власти Южной Кореи объявили о национальном трауре в память о погибших.

В давке погибли три россиянки. Изначально сообщалось о двух смертях, однако третья женщина позднее скончалась в больнице, писали «Дни.ру».

По информации журналистов, во время давки магазины отказались открывать двери и выпускать к себе людей. Не исключено, что это стало причиной большего количество жертв.