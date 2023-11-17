17 ноября 2023, 10:41
Более 20 иностранных инвесторов обратились к России за «золотой визой»
Минэк: заявки на получение «золотой визы» РФ оставили более 20 иностранцев
Россия зарегистрировала более 20 обращений за «золотой визой» от зарубежных инвесторов. Об этом «Известиям» заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.
Заявки оставили граждане Китая, США, Германии, Сербии и других государств. Иностранцы выразили готовность инвестировать в российскую экономику как минимум 1,2 миллиарда рублей.
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Ведомство изучило большинство заявок и направило их в МВД. Владельцам «золотой визы» оформят вид на жительство. Подготовка всех документов займет около четырех месяцев.
По мнению первого заместителя генерального директора Центра стратегических разработок Бориса Копейкина, интерес к новой программе растет. Он добавил, что с помощью «золотой визы» Россия сможет получить не только инвестиции, но и квалифицированные кадры.
Ранее Московская область вошла в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности. Власти региона предложили партнерам беспрецедентные меры поддержки бизнеса, в том числе гарантии по сбыту продукции и бесплатную инфраструктуру.
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