Силовики задержали более 20 человек из-за оскорблений летчиков Як-130, которые погибли под Барановичами. Об этом сообщил государственный телеканал «Беларусь 1».

«Задержанные, позволившие себе оскорбительные комментарии, — это постоянные участники протестного движения, подписчики экстремистских Telegram-каналов, некоторые в прошлом судимые», — говорится в телевизионном сюжете.

По данным канала, задержанных подозревают в разжигании социальной вражды. Им грлзит до 12 лет лишения свободы.

Военный самолет Як-130 разбился в Барановичах 19 мая во время тренировочного полета. Экипаж в воздухе обнаружил техническую неисправность. Летчики Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко приняли решение отвести боевую машину подальше от населенного пункта. Они катапультировались, и оба погибли. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Белорусский президент Александр Лукашенко на следующий день после произошедшего заявил, что летчики боролись до конца, пытаясь спасти человеческие жизни. Он назвал погибших героями.