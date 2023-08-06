Мир 06 августа 2023, 05:20 Более 20 человек пострадали в результате землетрясения на востоке Китая Землетрясение произошло востоке Китая, пострадал минимум 21 человек Pxhere

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Землетрясение произошло в провинции Шаньдун на востоке Китая. В результате природного катаклизма пострадал минимум 21 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Также в результате землетрясения разрушены оказались 126 зданий. Подземные толчки произошли в уезде Пинъюань городского округа Дэчжоу в ночь на 6 августа 02:33 по местному времени (21:23 субботы, 5 августа, по московскому времени).

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Основными травмами среди поступивших в больницу людей являются повреждения кожи, ссадины и травмы головы, уточнили в сообщении.

Магнитуда землетрясения составила 5,5 Очаг залегал на глубине 10 километров. После этого последовало 52 афтершока, уточнили в провинциальном пункте управления чрезвычайными ситуациями.

Утром 5 августа подземный толчок магнитудой 4,9 зафиксировали в Туве. Его эпицентр был в приграничном Овюрском районе в 16 километрах от границы с Монголией и в 151-м километре от столицы республики Кызыла. Это, как заметили ученые, новый участок проявления подземных толчков, расположенный рядом с сейсмоактивным районом Тувы.