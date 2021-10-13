Более 20 человек пострадали в ДТП в Баку

В столице Азербайджана в аварии пострадали более 20 человек. На автомагистрали пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Азербайджана.

«По данным Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи, госпитализирован 21 человек. Точных данных о погибших в результате аварии пока не поступало», — процитировал RT сообщение ведомства. ДТП случилось на трассе Международный аэропорт имени Гейдара Алиева — поселок Мардакяны.