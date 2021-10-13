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    13 октября 2021, 11:52

    Более 20 человек пострадали в ДТП в Баку

    ТАСС: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Азербайджане

    Оксана Лавнюженко

    В столице Азербайджана в аварии пострадали более 20 человек. На автомагистрали пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Азербайджана.

    «По данным Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи, госпитализирован 21 человек. Точных данных о погибших в результате аварии пока не поступало», — процитировал RT сообщение ведомства.

    ДТП случилось на трассе Международный аэропорт имени Гейдара Алиева — поселок Мардакяны.