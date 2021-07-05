Более 20 человек пострадали при взрыве на заводе в пригороде Бангкока

Сильный взрыв произошел в ночь на понедельник на химическом заводе в районе Бангпхли — в пригороде Бангкока. Более 20 человек пострадали. Об этом сообщил Третий национальный телеканал Таиланда и газета Bangkok Post.

Взрыв произошел в 03:20 5 июля (23:20 воскресенья по московскому времени) на заводе по производству гранулированного полиэтилена в районе улицы Кингкео района Бангпхли. Район находится в нескольких километрах от международного аэропорта Суваннапхуми в Бангкоке.

Взрывная волна выбила оконные и дверные рамы. Помещения, находившиеся в радиусе 1—2,5 километра от происходящего, тоже пострадали.

По информации местных властей, пострадали более 20 человек. Их доставили в больницы. Заход находится в зоне, где располагаются как предприятия, так и охраняемые коттеджные поселки и обычные жилые дома.

Губернатор провинции Самутпракан дал указание эвакуировать все население из зоны в радиусе пяти километров от завода. Пожар продолжается. Не исключается вероятность новых взрывов.