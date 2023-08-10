Мир 10 августа 2023, 23:50 Более 20 человек пострадали из-за землетрясения на востоке Турции Глава Минздрава Турции Коджа: в результате землетрясения в Малатье пострадали 23 человека Jose Antonio Gallego Vázquez / Unsplash

Читать 360tv в

В провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение, написал на своей странице в Х (бывший Twitter) министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. По его словам, пострадали минимум 23 человека.

Глава Минздрава уточнил, что люди получили травмы «в результате падения с высоты». Местные жители, опасаясь разрушения домов, выпрыгивали из окон. На место происшествия отправили 21 бригаду скорой помощи. По словам Коджи, медики уже начали оказывать помощь пострадавшим.

Реклама

Глава провинции Эрсин Языджи рассказал, что спасатели разбирают завалы. Пока специалисты выявили только одно разрушенное ранее заброшенное здание, сообщила газета Sabah.

«Разрушено одно заброшенное здание в районе Батталгази. Один ребенок, проходивший мимо на улице, сломал ногу и был доставлен в больницу. Также есть несколько случаев прыжков с балкона», — отметил Языджи.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Турции около 21:00. Эпицентр подземных толчков зафиксировали в 11 километрах к юго-западу от города Малатьи (там живут почти 450 тысяч человек).