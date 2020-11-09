Более 20 человек пострадали из-за взрыва машины в Афганистане

По крайней мере 23 человека ранены в результате взрыва в провинции Кандагар. Там разорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Как сообщил телеканал TOLONews со ссылкой на местные власти, все произошло вечером 8 ноября у охранного пункта в районе Майванд. Там стоял заминированный автомобиль. Среди пострадавших — десять мирных жителей.

По данным Dynamite News, пострадали 24 человека. Из них 13 — полицейские. Жертвами взрыва стали четверо: ребенок, две женщины и двое мужчин. Очевидцы рассказали, что ударная волна повредила несколько магазинов и домов. Под завалами могут находиться люди.

Причины и обстоятельства случившегося уточняются. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

За несколько дней до этого взрыв произошел на севере страны в провинции Балх. Тогда 16 человек получили ранения, трое погибли. Взрывчатку заложили в автомобиле командующего местными силами ополчения.