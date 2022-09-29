Более 20 человек погибли в результате крушения двух военных вертолетов в Конго | 360°

Мир 29 сентября 2022, 04:39 Поделиться Telegram

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Viber Более 20 человек погибли в результате крушения двух военных вертолетов в Конго

Читать 360tv в

Два военных вертолета Уганды разбились в Демократической Республике Конго, погибли 20 военных. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Reuters.

Власти Уганды направили свои вооруженные формирования в Конго для борьбы с исламистским движением «Союзные демократические силы», которое выступает против властей обоих государств. Это было еще в декабре прошлого года.

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Причина крушения вертолетов не разглашается.

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