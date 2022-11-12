Мир 12 ноября 2022, 23:08 Более 20 человек погибли в ДТП с автобусом в Египте Al Jazeera: в ДТП с автобусом в Египте погиб 21 человек, в том числе 3 ребенка Pxhere

Читать 360tv в

При ДТП с автобусом в Египте погиб 21 человек, следует из данных министерства здравоохранения страны. В числе жертв оказались дети. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По словам представителя египетского Минздрава Шерифа Макина, среди погибших оказались трое детей.

Реклама

В момент ДТП в автобусе находилось 35 человек, следует из данных правоохранителей. Микроавтобус во время движения перевернулся и упал в расположенный рядом ирригационный канал. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением на одном из крутых участков дороги.

Реклама

По данным местных СМИ, ДТП могло произойти из-за неисправности рулевого колеса. Но официально причина происшествия еще не озвучена.

Авария произошла 12 ноября на трассе на севере Египта. Изначально сообщалось о 19 погибших и более 10 пострадавших. Местные власти приступили к расследованию ДТП.

В Магаданской области рейсовый автобус с 30 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. За медицинской помощью обратились три человека. Врачи оказали им первую помощь, а после доставили в областную больницу. Остальные пассажиры доехали до пункта назначения на другом автобусе.