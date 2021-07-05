Более 20 человек извлекли спасатели из-под завалов в Японии

В городе Атами (Япония), где в минувшую субботу сошел оползень, спасатели вытащили из-под завалов 23 человека. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным информагентства, среди спасенных оказалась мать с грудным ребенком. Их обнаружили накануне в жилом доме, чей первый этаж завалило илом и землей. Другая спасенная женщина не выжила. Она умерла от полученных ран.

Общее количество погибших возросло до трех человек. Уточняется, что оползень разрушил около 130 домов. Всего в пострадавшем районе жили 215 человек.