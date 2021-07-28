Более 20 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна

22 внутренних авиарейса пришлось отменить в Японии из-за тайфуна. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на японский аэропорт Сэндай.

По данным RT, это первый подобный случай, когда стихия проходит через страну со стороны префектуры Мияги. Скорость ветра сейчас равна 20 метров в секунду, а порывы достигают 30 метров в секунду.

Ранее жители итальянского города Парма сообщили в соцсетях, что на север страны обрушился шторм с градом. Средний размер градин достигал 10 сантиметров. Стихия нанесла ущерб строениям и стала причиной хаоса на дорогах.