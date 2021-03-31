Более 20 американских организаций призвали Байдена к конструктивному диалогу с Путиным

Высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина подвергли критике 27 организаций США. Они призвали главу Белого дома к проведению с президентом России «конструктивных двусторонних переговоров».

«Как национальные организации, выступающие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы глубоко встревожены недавним негативным обменом мнениями между лидерами двух стран, у которых в арсеналах находится более 90% ядерных боеголовок мира», — говорится в заявлении организаций, которое оказалось в распоряжении газеты The Hill.

Организации призвали администрацию Байдена вести переговоры по ядерным вооружениям с правительством России. Они также считают, что Байден должен выполнить взятое на себя в феврале обещание о том, что дипломатия вновь будет в центре внешней политики Штатов.

Руководитель организации «Прогрессивные демократы Америки» Алан Мински заявил, что представители Демократической партии не хотят видит воинственную политику в отношении РФ или Путина. Демократы под руководством Мински настаивают на международном сотрудничестве, которое позволила быстрее бы справиться с пандемией и ее последствиями. В частности, в экономике и сфере здравоохранения и экономики.

«Мы не можем переносить бряцание оружием [времен] холодной войны, не говоря уже о балансировании на грани ядерной войны», — заключил Мински.

Байден оказался в центре скандала после того, как в интервью ABC утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина «убийцей». Также американский лидер заявил, что Россия должна «заплатить» за попытки вмешательства в президентские выборы в США.

В ответ на эти выпады Путин пожелал Байдену здоровья и предложил провести переговоры в прямом эфире. Однако президента США от этого отказался.