Более 2 тысяч человек вывезли самолеты Минобороны из Казахстана

Российские военные самолеты перевезли из Казахстана в Россию уже 2095 россиян и иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 2 095 российских и иностранных граждан», _ сказано в сообщении ведомства, которое процитировал ТАСС.

Накануне самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили из Казахстана в Москву 376 россиян.

Вывозить граждан РФ и других стран из Казахстана начали после того, как в этой стране накалилась общественно-политическая ситуация. Там в начале месяца прошли акции протеста в связи с ростом цен на сжиженный газ. В частности, в Алма-Ате начались беспорядки, в городе орудовали мародеры и боевики, есть погибшие и пострадавшие.

Во вторник, 11 января, генконсульство России в Алма-Ате предупредило, что регистрация на эвакуационные рейсы будет временно приостановлена из-за отсутствия мест. Дипломаты попросили людей, которые не улетают из Казахстана, не приезжать в аэропорт.