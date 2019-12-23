Более 2 тонн солярки попало в Тихий океан при аварии на барже

«Национальный парк совместно с ВМС Эквадора устанавливают защитный барьер для сохранения окружающей среды после инцидента, в результате которого затонула баржа Orca с 600 галлонами (около 2,3 тонны — прим. ред.) дизельного топлива, говорится в сообщении парка. ЧП произошло, когда на баржу пытались погрузить дизельный генератор. Подъемный кран не выдержал веса агрегата и рухнул на судно. После этого баржа перевернулась и затонула.

Министр охраны окружающей среды Эквадора Рауль Ледесма Уэрта приказал выделить необходимые средства для устранения последствий аварии. Он также сообщил, что местные власти начали расследование по факту произошедшего.