  • Более 180 человек задержали в ходе беспорядков в Гонконге

    02 октября 2019, 00:45

    Анастасия Кукова

    В результате беспорядков, произошедших в Гонконге в день 70-летия Китайской Народной Республики, были задержаны более 180 человек. Ранены 66 человек, из них 25 сотрудников полиции. Состояние двух человек оценивается как критическое. Среди них подросток, раненый боевым патроном.
    Более 180 человек задержали в ходе беспорядков в Гонконге

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    Комиссар местной полиции Стивен Ло сообщил изданию SCMP, что получивший огнестрельное ранение 18-летний юноша находится в критическом состоянии. Он вновь подчеркнул, что офицер, выстреливший в него действовал исключительно в целях самозащиты и имел на то законные основания.

    На вопрос, почему выстрел был произведен с близкого расстояния, Ло ответил, что у полицейского на принятие решения были доли секунды, и он не смог правильно оценить расстояние между ним и нападавшим. Тем не менее, начальник полиции Гонкнга сообщил, что будет проведено расследование по факту выстрела и нападению на студента.

    «На улице Тай Хо Роуд в районе Цуен Ван участники беспорядков атаковали полицейских и использовали острый предмет для нападения на лежащего на земле полицейского. Когда его сослуживцы пытались спасти его, протестующие бросали в них кирпичи, поэтому, когда офицер почувствовал, что жизнь коллеги находится под серьезной угрозой, он выстрелил», — сообщил Ло.

    Он добавил, что участники беспорядков в этот момент продолжали бросать в полицейских и раненого бутылки с зажигательной смесью.