Более 180 человек задержали в ходе беспорядков в Гонконге

В результате беспорядков, произошедших в Гонконге в день 70-летия Китайской Народной Республики, были задержаны более 180 человек. Ранены 66 человек, из них 25 сотрудников полиции. Состояние двух человек оценивается как критическое. Среди них подросток, раненый боевым патроном.

Побоище в честь 70-летия КНР. Полиция Гонконга перешла в боевой режим Подробнее

Комиссар местной полиции Стивен Ло сообщил изданию SCMP, что получивший огнестрельное ранение 18-летний юноша находится в критическом состоянии. Он вновь подчеркнул, что офицер, выстреливший в него действовал исключительно в целях самозащиты и имел на то законные основания.

На вопрос, почему выстрел был произведен с близкого расстояния, Ло ответил, что у полицейского на принятие решения были доли секунды, и он не смог правильно оценить расстояние между ним и нападавшим. Тем не менее, начальник полиции Гонкнга сообщил, что будет проведено расследование по факту выстрела и нападению на студента.

«На улице Тай Хо Роуд в районе Цуен Ван участники беспорядков атаковали полицейских и использовали острый предмет для нападения на лежащего на земле полицейского. Когда его сослуживцы пытались спасти его, протестующие бросали в них кирпичи, поэтому, когда офицер почувствовал, что жизнь коллеги находится под серьезной угрозой, он выстрелил», — сообщил Ло.

Он добавил, что участники беспорядков в этот момент продолжали бросать в полицейских и раненого бутылки с зажигательной смесью.