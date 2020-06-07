Более 170 ученых призвали Цукерберга ужесточить правила Facebook. Во всем виноват Трамп

Более 170 ученых обратились к главе Facebook с просьбой ужесточить внутреннюю политику социальной сети. Открытое письмо к нему написали те, чьи исследования финансировал фонд Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан.

Ученые раскритиковали главу Facebook за его сдержанное отношение к высказываниям президента США Дональда Трампа о протестующих.

Изначально под открытым письмом подписались 143 исследователя, однако после публикации документа в Сеть сбор подписей не прекратили. На момент выхода материала, число ученых выросло до 175 человек. В их числе — более 60 специалистов ведущих американских институтов — в том числе Гарварда, Стэнфорда и Колумбийского университета и один нобелевский лауреат.

Исследования каждого из этих ученых в один момент времени финансировались из фонда основателя Facebook и его супруги. В письме они отметили, что социальные сети стали не только ключевыми способами коммуникации между пользователями, но и служат местом распространения дезинформации. Facebook не стал исключением — хотя он и признает это в собственных правилах, но не всегда им следует.

Беспокойство ученых вызвала позиция соцсети по отношению к высказываниям Дональда Трампа. Речь идет о его словах про то, что когда начинается мародерство, начинается стрельба, которые он сказал в адрес протестов после смерти Джорджа Флойда.

Исследователи подчеркнули, что гордятся будь причастными к миссии благотворительного фонда, который использует технологии для решения различных сложных задач — от предотвращения болезней до строительства справедливого и здорового общества для каждого. При этом распространение дезинформации открыто противоречит этой цели.

«Поэтому мы глубоко обеспокоены позицией Facebook. Мы призываем рассмотреть ужесточение правил в отношении дезинформации и разжигания розни, которые вредят людям, особенно в нашей ситуации, когда мы сталкиваемся с расовыми конфликтами», — сказано в письме.

Восхваление насилия не нарушает правил Facebook?

Трамп опубликовал свое высказывание и в другой социальной сети. В конце мая Twitter отметил этот пост как восхваляющий насилие, однако Facebook никак не отреагировал на это высказывание американского президента. Сам Цукерберг тогда заявил, что слова американского лидера не нарушают правила, установленные в соцсети. Он пояснил, что эта фраза «не вызывает опасность причинения неминуемого вреда». Сотрудники компании не согласились с основателем Facebook и открыто его раскритиковали.

После этого Цукерберг пообещал пересмотреть политику социальной сети в отношении обсуждений и угроз представителей власти о возможном применении силы по отношению к гражданам.